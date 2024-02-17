Bakan Bayraktar: Halk sağlığı için olumsuz durum yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da toprak kaymasının gerçekleştiği bölgede açıklamalarda bulundu. 9 bölgede su ölçümü yapıldığını ifade eden Bakan Bayraktar "Halk sağlığı için olumsuz durum yok." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;
Heyelan iki yönlü gerçekleşiyor. İşçilerim olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Toprağın kaldırılması önceliğimiz. 6 işçi dere yatağı alanında 3'ü manganez ocağında .
Halk sağlığı için olumsuz durum yok. 9 bölgede su ölçümü yapıyoruz. Olumsuz durum yok.
Soruşturmalar devam ediyor. Olayın sebebi derinlemesine araştırılıyor.
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