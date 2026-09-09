Bakan Bayraktar: 2040 Ulusal Enerji Planı'nı COP31 öncesinde ilan etmek istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı üzerinde çalıştıklarını, planı muhtemelen COP31 başlamadan, ekim sonu ya da kasımın ilk haftasında Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek istediklerini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bayraktar, "Elektrikleşmenin dünyanın iklim değişikliği ile alakalı mücadelesinde de önemli olduğuna inanıyoruz ve Türkiye olarak enerji vizyonumuzu ve planlarımızı yeni elektrik dünyasına göre hazırlıyoruz" dedi.

Bayraktar, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'de Türkiye'nin dünyaya vereceği mesajı "Artık taahhütten aksiyona geçelim" sözleriyle özetledi. "Aksiyon almamız lazım ki bu emisyonları sınırlandıralım ve iklim değişikliği ile alakalı hedefi tutturalım" diyen Bakan, zirveye Cumhurbaşkanının liderliğinde birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile bakanlarının katılacağını, 100 bin insan beklediklerini belirtti. Bayraktar, COP31'in Antalya'da çok başarılı olacağını, hem Türkiye hem de dünya iklim mücadelesi açısından önemli olacağını düşündüğünü ifade etti.

2035'te yüzde 35 elektrikleşme, yollarda 7-10 milyon elektrikli araç hedefi

Yeni stratejinin merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını anlatan Bayraktar, "Çok iddialı bir şekilde ortaya koyduğumuz unsurlardan bir tanesi 2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi. Bunu eğer başarırsak bu hakikaten çok önemli bir çıktı olur" değerlendirmesini yaptı. Yenilenebilir enerjide 2035 için 120 bin megavatlık hedef koyduklarını hatırlatan Bakan, 2040 için daha büyük bir hedef ortaya koyacaklarını söyledi. 2030'a kadarki 20 milyar dolarlık enerji verimliliği projelerini şimdi 2030 sonrası için Türkiye'nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı olarak çalıştıklarını aktaran Bayraktar, daha iddialı bir hedef ortaya koyacaklarını kaydetti.

Ulaştırmayı elektrikleşmenin önemli bir dönüşüm alanı olarak tarif eden Bayraktar, 2035'te Türkiye yollarında 7-10 milyon elektrikli araç bulunmasını hedeflediklerini söyledi. Belediye otobüslerinin ve bireysel araçların önemli bölümünün elektrikliye dönüşmesi gerektiğini anlatan Bakan, dönüşümün petrol talebini ve emisyonları azaltarak dışa bağımlılığı düşüreceğini, bunun için 200 milyar doların üzerinde yatırım gerektiğini kaydetti.

Güneş ve rüzgâr potansiyeline ilişkin ise Bayraktar, kapasite olarak "toplamda yüzde 70'lik pay güneşe, yüzde 30'luk pay rüzgâra ait olacak gibi gözüküyor" dedi. Bakan, iki kaynağın birini diğerine tercih etmenin söz konusu olmadığını, ikisine de ihtiyaç duyulduğunu "Yapabildiğimiz kadar güneş ve rüzgâr yatırımı yapacağız" sözleriyle vurguladı. Yeni adımlar arasında depolamalı hidrolik santralleri sayan Bayraktar, suyun ucuz saatlerde pompayla yukarı basıldığı, fiyatların daha iyi olduğu saatlerde yeniden elektrik üretildiği pompaj depolamayla ilgili bir hedeflerinin bulunduğunu anlattı.

Akkuyu'da birinci reaktör test aşamasında

Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktörden elektrik üretiminde sona yaklaşıldığını belirten Bayraktar, "Şu anda test aşamasındayız. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar artık santralin fiziki çalışmasını başlatmak" dedi.

Sinop ve Trakya'daki nükleer santral projelerinde müzakerelerin sürdüğünü aktaran Bakan, son dönemde Kanada ile çalışmaların hızlı ilerlediğini, önümüzdeki aylarda daha net bir tablo görmeyi ümit ettiğini söyledi. Sinop sahasının biraz daha hazır olduğunu, ancak elektrik açısından önceliğin Trakya'da bulunduğunu ve orada saha çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bayraktar, Çin'le görüşmelerin sürdüğünü, Rusya'nın önemli bir ilgisinin olduğunu ve Güney Kore ile de müzakerelerin devam ettiğini dile getirdi.

Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaj yakın zamanda başlayacak

Derin deniz sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardıklarını kaydeden Bayraktar, gemilerden birinin Somali'de çalıştığını, bir diğerinin ise Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de tespit edilen sahalarda yeni sondajlar yaptığını paylaştı. Bakan, Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacaklarını belirterek bu çalışmayı "Biraz uzun sürecek, zor bir sondaj" sözleriyle tanımladı.

Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören proje için yaklaşık 2 bin-2 bin 200 kilometrelik boru hattına ihtiyaç olduğunu kaydeden Bayraktar, projenin hayata geçirilmesi için öncelikle Türkiye, Katar ve Avrupa Birliği arasında siyasi irade oluşması gerektiğini, mevcut krizi yeni enerji projeleri için fırsata dönüştürmek istediklerini söyledi.

Ceyhan'ın önemli bir petrol merkezine dönüşebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan, bölgedeki petrol kaynaklarının depolama, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla birleştirilmesi halinde Türkiye üzerinden Avrupa'ya günlük 2,5 milyon varile kadar petrol taşınabileceğini ifade etti.