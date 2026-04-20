  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar faizsiz destek müjdesi! Bakan Kacır, “Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz” Okul saldırıları sonrası bu tıraş yasaklandı Okul saldırısını fırsat bildiler! Sosyal medya farelerine demir yumruk Halı silkelemelerine karşı çıkan karı-kocaya kurşun yağdırdılar! Karı koca silahlanıp komşu çifti öldürdü Başkan Büyükakın, CHP ve avanelerine sert çıktı Gölge etmeyin Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! CHP'ye geçen belediyede eski personele mobing İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü Her gün yeni skandalları patlayan Yalım'a şok! Ailesi hiç ziyaret etmedi! CHP’li İBB’nin metro yalanına ‘pankartlı’ isyan: Esenyurt metrosu nerede?
Bakan Bak, Furkan Özbek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı.

 

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Furkan Özbek'i tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum."

Milli ve manevi değerlere düşmanlar! Bu caniler sizin eseriniz
Milli ve manevi değerlere düşmanlar! Bu caniler sizin eseriniz

Gündem

Milli ve manevi değerlere düşmanlar! Bu caniler sizin eseriniz

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Gündem

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Namağlup şampiyon oldular! Buz Hokeyi Milli Takımı altın madalya kazandı
Namağlup şampiyon oldular! Buz Hokeyi Milli Takımı altın madalya kazandı

Spor

Namağlup şampiyon oldular! Buz Hokeyi Milli Takımı altın madalya kazandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23