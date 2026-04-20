Bakan Bak, Furkan Özbek'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Furkan Özbek'i tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum."