Bakan Ali Yerlikaya: Mahallelerimizin güvenliğine ayrı bir özen gösteriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1363 yeni mezunun emniyet teşkilatının gücüne güç kattığını söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçilerini mezun etmekten kıvanç duyduklarını dile getiren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak her bir çarşı ve mahallemizin güvenliğini, Türkiye'nin huzuru olarak görüyor, kötülüğü engellemek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Mahallelerimizin güvenliğine ayrı bir özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, polis teşkilatının, her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için daima teyakkuzda ve göreve hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizler bugün, insanımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için yemin edeceksiniz. Hiçbir insanımız, 'Şu ıssız sokaktan geçerken başıma bir şey gelir mi' endişesi duymayacak. Sizler, mahallerimizi aydınlatan birer fener olacaksınız. Gecenin bir yarısında, uzaklardan gelen bir düdük sesi bizlere, sizlerin varlığını hissettirecek. Hepimiz anlayacağız ki bekçilerimiz vazife başındadır. Varlığınız, sokaktaki ayak sesleriniz suçun işlenmesini caydıracak, suç olaylarının sayısını inşallah daha da azaltacaktır."

Yerlikaya, Türkiye'de görev yapan 31 bin 50 bekçinin bugüne kadar 18 bin 300 hırsızlık olayına müdahale ettiğini, 2 bin 831 kayıp çocuğu ailelerine teslim ettiğini ve 18 yaş üstü kayıp 7 bin 556 vatandaşı bulduğunu aktararak, "Bu rakamlar bekçilerimizin vazifesini hakkıyla yaptığını, milletimizin güvenine layık olduğunu bize teyit ediyor." diye konuştu.

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Bakan Yerlikaya, yeni mezunlara, ailelerine, Polis Akademisine, eğitimlerde görev alanlara teşekkür etti, yeni mezunlara ayrıca başarı diledi.

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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Türk polis teşkilatının, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek temel hak ve hürriyetleri koruma, toplumun her kesiminin güven ve desteğini kazanma noktasında büyük gayret ortaya koyduğunu söyledi.

Polis teşkilatının, huzurlu ve güvenli bir geleceğin inşası için durmadan çalıştığının altını çizen Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Kadim ve kritik bir görev olan çarşı ve mahalle bekçiliği, daha güvenli ve daha huzurlu şehirlerin inşası ve ihyası noktasında büyük öneme haizdir. Şehirlerimizi mahalle mahalle, sokak sokak koruyarak, suçluların korkulu rüyası olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, insanımızın başını yastığa huzurla koyması için her şart altında, sokakları adımlayarak, huzurlu sabahların güvencesi olmaktadır. Nefesleriyle 'güvenin sesi' olan bekçilerimiz, sadece asayişle ilgilenmiyor, mahalleliyi yakından tanıyıp onların dertlerinden haberdar olarak uzattıkları yardım eli, gösterdikleri baba şefkatiyle hemşerilik bilincini ve kadim bir anlayışı da yaşatıyor."

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da akademide eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin tarihsel süreçte olduğu gibi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kuvvetlerine destek sağlayan önemli bir hizmet birimi olduğunu belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tüm şehirlerinde, gece gündüz demeden, milletimizin canını ve malını koruyan, huzur ve güvenliğimiz için çalışan tüm emniyet kuvvetlerimiz ve onlara destekleyici bir görev yürüten bekçilerimizle, suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilmektedir. Böylece çarşı ve mahalle bekçilerimiz, devlet ile toplum arasında bir köprü görevi görerek mahallelerimizin birer parçası haline gelmiştir."