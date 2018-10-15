Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Hedef 2023 Büyük Türkiye' Türkiye 2023 zirvesi başlığıyla yapılan zirvede konuştu. Bakan Albayrak, 'Enflasyonla mücadelede ekim ayı rakamları, sonrasında kasım ve aralıkta aşağı yönlü rakamlarla bu mücadelenin karşılığını göreceğiz. Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz.' dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye'nin 2023 hedefi hayali bir hedef değil vizyonel bir hedeftir. Türkiye'nin önde gelen markalarından mahalle bakkalımıza kadar herkes omuz omuza vererek bu mücadeleye destek oldu. Mağazaların birçok yerinde enflasyonla mücade afişleri yer aldı. Bu logoya sahip çıkan, mücadeleye sahip çıkan herkese teşekkür ederim.

Enflasyonla mücadelede ekim ayı rakamları, sonrasında kasım ve aralıkta aşağı yönlü rakamlarla bu mücadelenin karşılığını göreceğiz. Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz.

Ekonomide olumsuz hava dağılıyor

Yatırımcıların küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 70'lere çıktı. Ekim ayındaki bu süreç tüm alanlardaki pozitifleşmelerle birlikte yıl sonu hedeflerimiz adım adım gerçekleşecek. Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor. Kötü bir dönemi geride bıraktık. Küresel zorlukların beklendiği döneme hızla yaklaşırken Türkiye öyle bir güçlü dönemi yaşıyor ki bunun etkisini 2019 ve 2020'de çok daha güçlü göreceğiz.

Komisyonculuk tarihe karışacak

Bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli çalışmalarımızın hayata geçtiğini göreceğiz. Hal Yasası çok yakın süreçte Meclis gündemine gelecek. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak ve yeni haller yeni satış imkanları sağlanacak. Lojistikteki kayıpların önüne geçeceğiz. Bu yasal düzenlemeyle dünyada örneği olmayan modeli çalışıyoruz. Çok güçlü eko-sistem oluşturarak hem israfı, maliyeti noktasında kritik bir eko-sistem oluşturacağız. Aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak.

Hacmi derinliği koordinasyonu ile 12 Eylül Darbesi'nde bile maruz kalınmayan ekonomik saldırılarak maruz kaldık. Teker teker bu süreçleri geride bıraktık.