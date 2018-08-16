Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve, telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Katılımcı sayısının daha da fazla olduğu tahmin edilen telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti. Piyasalar, Bakan Albayrak ile yabancı yatırımcılar arasındaki zirveden çıkacak sonuçları merakla bekliyor.

TÜRKİYE SAATİ İLE 16.00'DA BAŞLADI

Türkiye saati ile 16.00'da, New York saati ile sabah 09.00'da başlayan zirvede, yatırımcılara mesajını doğrudan ileten Bakan Albayrak, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri anlattı.



Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

'TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ'

Bakan Albayrak, "Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok" mesajını verdi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak. İddialı tasarruf programı için tüm bankalra görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz. Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz.Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. IMF ile işbirliği planımız yok

Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz

Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

ŞİRKETLERİN DURUMU İYİ

Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok.

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda.

Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.

FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.

SEKTÖRE DESTEK SÜRECEK

Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.

Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si.

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz.

Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-

İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor

Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak

Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız

IMF PLANI YOK

Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil

Bir IMF planı yok

Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık

Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri

HARCAMALARDA TASARRUF

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz

Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil

HALKBANK'A CEZA BEKLENMİYOR

Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor

Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz

Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK

Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız

Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz

ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli