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Ekonomi

Bakan Albayrak: "Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemele

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:55:00 -
Bakan Albayrak: "Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemele
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