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Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin yıldızı yapacağız

"Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısında ekonomiye dair birbirinden kritik mesajlar veren Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "31 Mart’ta İzmir’i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz." dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:33
Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin yıldızı yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor" dedi. Albayrak, "Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah" diye konuştu.

İzmir ziyareti sonrası Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Albayrak:

"Hizmet belediyeciliğinden mahrum kalması sebebiyle, hak ettiği yerin çok gerisinde olan İzmir'deyiz. Teşkilatlarımızın gayreti ve İzmirlilerin teveccühü ile, 31 Mart'ta İzmir'i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz."

"Soğuğa rağmen, gittiğimiz her yerde bize karşı gösterdikleri teveccühten dolayı İzmirli vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum."

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Bakan Albayrak, İzmir'de, Vergi Denetim Kurumu ve Vergi Dairesinde çalışan vatandaşları da ziyaret etti.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de, Vergi Denetim Kurumu ve Vergi Dairesinde çalışan mesai arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Tüm süreçlerde, tüm ekibimizin katkısı ve motivasyonunu önceliğimiz olarak görüyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:33
  1. Berat Albayrak
  2. İzmir

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