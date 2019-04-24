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Seçim 2019 Sayfası

Bakan Albayrak: Hızlı bir yükseliş yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız' dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 20:54
Bakan Albayrak: Hızlı bir yükseliş yakalayacağız

Maliye ve Hazine Bakanı Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Albayrak şunları söyledi;

"Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." dedi

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 20:54
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YORUM YAZ

  • BekirBekir30 dk önce
    Berat Beyaçıklama yapınca dolar yükseldi.Sussa daha mı iyi olur dolar dusermi acaba
  • TOZERTOZER35 dk önce
    Uçacağız yakında evelALLAH. Siz başımızdan gitmeyin yeter.
  • Muhalefet Muhalefet 41 dk önce
    Sayın Albayrak Mşlletn %50şiniha in terörist vs.. olarakniteledikten ve kuşun diğer kanadını kırdıktan sonra siz bu kuşunuçacağını mı sanıyorsunuz* Yanılıyorsunuz. Yere çakılır.
  • Kemal Kemal 56 dk önce
    Insallah yarabbim az kaldi kurtuluyoruzAllahimizin izniyle... Ama iran a ambargo.. S400... Amerikan amborgosu.. Avrupa birligi ile iliskiler sonladirma si... Dollar 8,00tl...€uro 7:00 tl cikarsa ne olacak..... Türkiye kötü günler bekliyor.... Hemen chp /hdp/mhp /akp. Hepsi bir olup yol bulmalari lazim
  • selamselam58 dk önce
    Dolarda mı

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