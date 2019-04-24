Bakan Albayrak: Hızlı bir yükseliş yakalayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız' dedi.24 Nisan 2019 Çarşamba 20:54
Maliye ve Hazine Bakanı Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Albayrak şunları söyledi;
"Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." dedi
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