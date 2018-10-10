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Bakan Albayrak Endonezya'da yardım dağıttı

Deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle zor günler geçiren Endonezya'da, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kızılay ile birlikte afetzedelere gıda yardımında bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:05
Bakan Albayrak Endonezya'da yardım dağıttı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Türkiye'den bölgeye giden sivil toplum kuruluşları, binlerce afetzedeye sıcak yemek, gıda ve hijyen yardımı ulaştırdı. Bölgeye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Kızılay ile birlikte afetzedelere gıda yardımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziye dileklerini bildirmesi, Türkiye'nin AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletmesinin ardından AFAD'ın yanı sıra aralarında Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarına başladı.

Albayrak kızılay ile birlikte afetzedelere gıda yardımı dağıttı

Türk Kızılayının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda Albayrak'ın afetzedelere Kızılayın yardım poşetlerini ulaştırdığı görülüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45'e yükseldi

Endonezya'da 28 Eylül'de yaşanan depremde şimdiye kadar 2 bin 45 kişi yaşamını yitirirken, 10 bin 679 kişi yaralandı. Ülkede 671 kişi ise hala kayıp. Yaklaşık 70 bin yapının yıkıldığı deprem sonrası 82 bin kişinin yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:05
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Endonezya
  3. Deprem
  4. deprem oldu
  5. Tsunami
  6. Yardım

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri33 dk önce
    Kızılayımızı tebrik ediyoruz.Çok çok güzel işler yapıyorlar.Allah tüm çalışanlarından razı olsun (amin).Müslümanlar olarak, bizim yapmamız gereken görevi bizim adımıza yerine getiriyor.Kızalaya bağışa devam..:-)
  • karamanlıkaramanlı39 dk önce
    illa ki oraya gidip foto çektirmene gerek var mı? afad orda kızılay orda diyanet ıhh....
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