Bakan Albayrak, ekonomik dalgalanmaların nedenini açıkladı

4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bahsettiğiniz üzere AB, Türkiye interlandında ABD kaynaklı bir türbülans yaşıyoruz. Ekonomi merkezli, dolar merkezli tehdit edildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bundan dünyadaki bütün ülkeler etkileniyor. Yeni bir süreci yönetme motivasyonu söz konusu. ABD'nin bu çıkışları, adımları Türkiye gibi, Avrupa içinde soru işaretlerini beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

"FRANSA VE ALMANYA GİBİ ÜLKELERİN SİYASİ DESTEĞİNİ ALDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar:

Çok tarihi bir süreç, önemli bir zaman. Önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı konusunda bakanımız da bahsetti. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Hem vize serbestisi olsun hem AB üyeliği konusu olsun, verimli bir toplantı oldu. 10 Ağustos tarihi ile ekonomimiz hedef alındı. Gerginlik en üst seviyeye çıktı. AB, Almanya ve Fransa başta olmak üzere müttefiklik ruhuna uygun açıklamalar geldi. Bundan sonraki süreçte bu toplantıların ehemmiyetini çok farklı değerlendirmemiz gerekilen bir süreç. ABD'nin yaptırımları sonrası ülkemiz ekonomik anlamda çok fazla saldırıya uğrayan bir konumda yer aldı. Fransa, Almanya gibi ülkelerin siyasi desteğini aldık. Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak, birçok kesimin mutabık kaldığını gördük.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 33 GERİLEME GÖRÜYORUZ"

Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı. Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu.

"KAMUDA TASARRUFTA İYİLEŞME GÖRÜYORUZ"

Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltma en önemli hedeflerimizden biridir. Kamuda başlattığımız tasarrufta iyileşme görüyoruz, göreceğiz.

"ENFLASYONLA MÜCADELE AÇISINDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK"

Enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alarak uygulayacağımız politikalar, güçlü mali politikalarla, MB ve paydaşlarımızla birlikte enflasyonla mücadele açısından çok güçlü bir yıl olacak. Türkiye finansal sistemi güçlü meydan okumalara karşı finansal gücünü çok güçlü mimari inşa etme durumunda. Bu noktada da kurumlarımız daha etkili yer alacak. Yerli ve yabancı yatırımcı kaynak çeşitliliği noktasında farklı bir noktaya taşıyacağız.

"DOLAR MERKEZLİ TEHDİT EDİLDİĞİMİZ BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Bahsettiğiniz üzere AB, Türkiye interlandında ABD kaynaklı bir türbülans yaşıyoruz. Ekonomi merkezli, dolar merkezli tehdit edildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bundan dünyadaki bütün ülkeler etkileniyor. Yeni bir süreci yönetme motivasyonu söz konusu. ABD'nin bu çıkışları, adımları Türkiye gibi, Avrupa içinde soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bundan dünyadaki birçok ülke etkileniyor. Türkiye-AB açısından ciddi bir süreç. ABD'nin bu hamleleri Türkiye için olduğu kadar diğer ülkeler için de önem taşıyor. Yüzlerce yıllık bir geçmişi, diplomasi tarihi olan motivasyonu da beraberinde getiriyor. Pazartesi Fransa ziyareti, önümüzdeki hafta bir İngiltere, Eylül'ün ilk haftası Almanya ziyareti olacak. Bundan sonra tarihi belirlenmediği için söylemeyeyim, önemli bir ülkeye ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretlerle çok daha önemli bir noktaya taşınacağını söylemeliyim. Bir tarafta irade var, bir tarafta yoksa çözüm olmaz."