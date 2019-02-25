Bakan Albayrak: "2,5 milyon yeni istihdam"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019’da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla "Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası" düzenlendi. TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Bakan Albayrak, 2009 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu belirtti. "2019’da da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" müjdesini veren Albayrak, "Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gerçekleşen finansal dalgalanmaların ekonomiye etkisini en aza indirmek için çok güçlü programları hayata geçirdik. 2009 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Dünyada bu kadar güçlü bir teşvik paketi yoktur. Biz her zaman üzerimize düşen adımları attık. 67 bin 348 KOBİ’ye 20.3 milyar liralık kredi kullandırıldı. KOBİ’ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz. Birileri IMF çığırtkanlığı yaparak algı oluşturuken biz IMF’in vereceği o paranın daha fazlasını piyasaya kullandırarak güçlü bir destek olduk. Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar liralık artış gösterirken, 20 Şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL’ye çıktı. Saldırıların arttığı dönemde 13 milyarın üzerinde doğrudan yabancı girişi sağlandıysa 2019’da bu rakamın çok daha üzerine çıkarız" şeklinde konuştu.

"Faizlerde düşüş devam ediyor"

Piyasalarda Eylül’ün etkisinin silindiğini dile getiren Albayrak, "Faizlerde düşüş devam ediyor, daha da hızla devam edecek. Mart, Nisan, Mayıs ayları çok iyi bir performansın sergilendiği aylar olacak. Şubat, Ocak ayından çok daha iyi oldu. Mart da, Şubat’tan daha iyi olacak. Nisan’dan sonra çok daha güçlü Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Birileri karamsarlık verecek ama biz umut vereceğiz. Yatırımcı Türkiye’yi fırsat olarak görüyor" diye konuştu.

Albayrak, Türkiye’nin ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başladığının altını çizerek, seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir sürecin beklediğini kaydetti. Albayrak, yerel seçimlere yönelik tablonun iyi gittiğini, belediyelerin iyi durumda olduğunu aktardı.