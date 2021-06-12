Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı diledi.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."