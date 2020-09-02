Bakan Akar'dan Mavi Vatan mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 1. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Hulusi Akar'la birlikte törene katılmak için Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına geldi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından 1. Ana Jet Üs Komutanlığına geçen Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, alandaki yerlerini aldı. Ardından dualar okundu, her uçuş eğitim senesi öncesinde olduğu gibi, geleneksel kurban kesimi gerçekleştirildi.

Bakan Akar, törende konuşma yaptı.

TSK'nın ülkesi ve milleti için yapması gereken her görevi ifa ettiğini ve bundan sonra da etmeye devam edeceğini bildiren Bakan Akar, görev sancağını daha da yukarı taşıyacaklarını kaydetti.

Koronavirüse karşı önlemlerin harfiyen uygulanmasının mühimliğinden bahseden Akar, çok hassas, kritik bir dönemden geçildiğini, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini, Türkiye'nin diğer hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapılması gereken ne varsa onları yerine getirdiklerini bildirdi.

Mavi Vatan mesajı

Akar, başta PKK/YPG, DAEŞ, FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleri ve Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ettiklerini kaydederek 83 milyonun güvenliğini, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, bu cennet vatanın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden çalışmaları gerektiğini, şu anda dahi Türkiye'nin semalarında, Mavi Vatan'da ve karada hem yurt içinde hem sınır ötesinde görevlerin başarıyla yerine getirildiğini vurguladı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde"

Milli Savunma Bakanı, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya'daki faaliyetlerin sürdüğünü, yapılan vazifelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının da önemli rol oynadığını belirtti.

Göklerdeki, semalardaki hakimiyetin, Türkiye'nin buradaki varlığı olmadığı takdirde kimsenin kimseye hatır için egemenlik, bağımsızlık vermesinin söz konusu olmadığını ifade eden Akar, bunun bir mücadele konusu olduğunu, bu mücadelede TSK'nın rolünün unutulmamasını, bütün çalışmalarınbuna göre planlanması ve icra edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu coğrafyada var olabilmek için mücadele etmenin şart olduğunu kaydeden Akar, hiçbir şekilde Türkiye'nin mücadeleyi bırakamayacağını ve yavaşlatamayacağını, aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerinin bilinmesi gerektiğini, onun için herkesin çok çalışması lüzumluluğunu vurguladı.

Asil Türk milletinin bağrından çıkan TSK'nın, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadelesini gece-gündüz demeden devam ettirdiğini bildiren Bakan Akar, TSK'nın milletinin emrinde görevinin başında olduğundan kimsenin şüphesinin olmamasını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Kıbrıslı kardeşlerinin dahil milletin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceklerini bildirdi.

Akar, zorlu arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan personele başarılı görevler diledi.

Törenden sonra Bakan Hulusi Akar, yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da uçuşa eşlik etti.