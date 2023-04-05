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Gündem Bakan Akar'dan İsrail mesajı: Şiddetle lanetliyorum!
Gündem

Bakan Akar'dan İsrail mesajı: Şiddetle lanetliyorum!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 12:21:00 - 2023-04-05 12:31:39
Bakan Akar'dan İsrail mesajı: Şiddetle lanetliyorum!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'nın içindeki Kıble Mescidi'ne saldırısına, "Şiddetle kınıyor, lanetliyorum" tepkisini gösterdi.

Siyonist İsrail polisi dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi.

Kadın-erkek ayırt etmeksizin saldıran siyonistler, Filistinli Müslümanlara sabahın ilk saatlerine kadar zulmetti.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi.

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Yorumlar

Osman AYDIN

Ey muslumanlar EY BENIM TUKIYEM BU ZALIM ISRAILI SADECE KINAMAK VE LANETLEMEKLE YETINEMEYIZ ISLAM ULKELERINI AYAGA KALDIRIP DAHADA BUYUK YAPTIRIMLARI GUNDEME GETIRMEMIZ LAZIM  

FIRSAT

Fitne İsrail her seçim zamanı Amerikadan çok tavizler koparttı. Aynısını burada yapıyor.
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