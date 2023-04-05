Bakan Akar'dan İsrail mesajı: Şiddetle lanetliyorum!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'nın içindeki Kıble Mescidi'ne saldırısına, "Şiddetle kınıyor, lanetliyorum" tepkisini gösterdi.
Siyonist İsrail polisi dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi.
Kadın-erkek ayırt etmeksizin saldıran siyonistler, Filistinli Müslümanlara sabahın ilk saatlerine kadar zulmetti.
Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.
Bakan Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi.