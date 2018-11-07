Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili olarak, "Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Bedellide başvuru sayısı

633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi.