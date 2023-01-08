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Gündem Bakan Akar'dan 'Bahriye'nin kalbi'ne ziyaret
Gündem

Bakan Akar'dan 'Bahriye'nin kalbi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığı'na geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 20:35:00 -
Bakan Akar'dan 'Bahriye'nin kalbi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığı'na geldi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Akar, onur kıtasını selamladıktan sonra Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

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