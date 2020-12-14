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Aktüel Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."
Aktüel

Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:16:09 -
Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım."
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