Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina’da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi’nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara’da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

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