Bakan Akar yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine özel bir uçuşla açtı. Akar, dörtlü seferinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşliğinde Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı selamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün eşlik ettiği Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı 1. Ana Jet Üs Komutanlığı. dün özel bir uçuş yaptı.

Akar, uçuş için "Her Zaman Her Yerde" sloganıyla çalışan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı.

Bakan Akar, diğer pilotlarla uçuş brifinginin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharebe Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte teçhizat odasına gitti.

Uçuş teçhizatı ile donanmış olan Akar ve komutanlar, son kontroller tamamlandıktan sonra F-16'nın kokpitine gitti.

"Çanakkale ruhu ile mücadelemize devam edeceğiz"

Bakan Akar, kontrollerin ardından F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dört kollu uçuşu yönetti ve 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Anıtı'nı selamladı. "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap eden Akar, "Burada yatan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi hak etmeye çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz. " diye konuştu.

Akar, personeli bugüne kadarki başarılı görevlerinden dolayı tebrik ederek yeni uçuş yılının başarılı geçmesini diledi.