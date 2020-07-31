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Aktüel

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Edirne'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Edirne Valiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:08:55 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Edirne'de

EDİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığındaki hudut kartalları ile bayramlaşmasının ardından Edirne Valiliğine geçti.

Vali Ekrem Canalp ile bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

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