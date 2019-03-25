Bakan Akar: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için bir taziye mesajı yayımladı.25 Mart 2019 Pazartesi 01:20
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için taziye mesajı yayımladı.
İşte Bakan Akar'ın taziye mesajı;
SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK...
Silah arkadaşımız, 24 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
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