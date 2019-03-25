Bakan Akar: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için bir taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için taziye mesajı yayımladı. İşte Bakan Akar'ın taziye mesajı; SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK... Silah arkadaşımız, 24 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.