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Aktüel Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Aktüel

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Görüşmede, Karabağ'daki ateşkes anlaşması ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:22:51 -
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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