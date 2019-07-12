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Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir."

Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:18
Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir."

Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:18
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