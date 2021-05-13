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Gündem Bakan Akar: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Akar: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:03:00 -
Bakan Akar: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Bakan Akar, "23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak temel amacımız." dedi. 

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