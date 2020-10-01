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Aktüel Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Aktüel

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:10:34 -
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

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