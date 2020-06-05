  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:07:04 -
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Akar ve komuta kademesi inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle görüştü. Akar ile kuvvet komutanlarının bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı