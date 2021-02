Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Çanakkale'de dünya çapında bir proje için bir araya geldiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, artık, dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'mize kazandırdığımız en büyük projelerden biri. Eşsiz mimarisi ile bir gerdanlık gibi boğazın üzerinde uzanan Köprümüz, bugüne dek yapılan dünya ulaştırma ve altyapı projeleri içinde de çok önemli üstünlüklere sahip. Öncelikle, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacağının altını çizmek istiyorum. Diğer yandan dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. Tamamlandığında, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. Çanakkale Boğazı üzerinde adeta dünyaya karşı dimdik dururken, şanlı tarihimizden pek çok simgeyi de üzerinde birer nişan gibi gururla taşıyacak" dedi.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. kuruluş yılını sembolize edecek"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret ettiğini ve iki çelik kulesi arasındaki 2023 metrelik orta açıklığının da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır. Köprümüzün mühendislik altyapısı da şanına yakışır şekilde hayata geçiriliyor.

Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmaktadır. Bölgedeki yüksek rüzgâr hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz; gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır. Gerçekleşebilecek büyük depremlere karşı köprümüzün kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir" diye konuştu.

"Ankraj blokları imalatının yüzde 99'u gerçekleşti"

Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatlarının yüzde 99 oranında gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, "Askı Halatı ve Tabliye İmalatları ilgili fabrikalarda devam etmekte. Ana Kablo İmalatları bitti, 304 adet Tel Demet'inden oluşan Ana Kablonun 236 adedi Şantiye depo sahasına intikal ettirildi. Fabrikada Tabliye İmalatları kapsamında Panel İmalatları tamamlanarak, Blok İmalatlarında ise yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü Kedi Yolu servis platformu montaj çalışmaları kapsamında; Kedi Yolu döşeme ve yan korkuluklarının montaj çalışmaları da sonlandı. İtme - sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden 680 m uzunluğundaki Asya yaklaşım Viyadüğünün yüzde 96'sı fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Otoyol çalışmaları kapsamında Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 83,4 km'lik kesimde Toprak işleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz üzere 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettikleri bir tören ile 318 metre yüksekliğindeki köprülerimizin son bloğunu yerleştirmiştik. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde de köprümüzün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunu tamamladık.

Kedi yolu diye tabir edilen ana halatların çekilmesinde faydalanılacak bu çalışma platformu köprü yapımlarındaki en önemli eşik noktalarından biridir. Bugüne kadar Görevli Şirket tarafından 1,985 Milyar Euro'luk iş yapılmış, kamulaştırma çalışmalarına ise 533 Milyon TL harcama yapılarak hayata geçirilen bu dev eser inşallah çok yakında halkımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

"Asırların hayali için geri sayımdayız"

Bakan Karaismailoğlu, "Asırların hayali için geri sayımdayız, diyebiliriz. Artık Ana Kablo Montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022`de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yapılan her yeni köprü, her tünel, her yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. 2019 yılında tamamını hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir Otoyolu, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları birleşerek, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini çağdaş bir otoyol ağı ile birbirine bağladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dâhil olduğu toplam 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamı trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Bir başka değişle, bugün dünyanın en önemli ticari koridorlarının kesiştiği bir nokta haline gelen Marmara bölgemizi çevreleyen Marmara Ringi tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Köprü projesinin tamamlanmasıyla birlikte her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlanacağını da kaydeden Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız.

Bildiğiniz gibi 18 yıllık ulaştırma ve altyapı hamlemiz içerisinde hayata geçirdiğimiz büyük, küçük tüm projeler aslında bir stratejik yaklaşımın ve yarını bugünden tasarlayan bir devlet aklının ürünüdür. Bu nedenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altında da ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, memleketin pek çok noktasına bereket getirecek bir akıl yatmaktadır. Yani giriştiğimiz her proje, olası ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla değerlendirilmekte, gelecek kazanımları hesaplanarak yola çıkılmaktadır.

Köprümüz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacaktır. Ege'nin, Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ihracat ürünleri birkaç saat içerisinde kesintisiz bir ulaşımla Avrupalı alıcılarına ulaşacaktır. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleri ile Köprü'nün sağladığı karayolu entegrasyonu sayesinde etkin ve hızlı şekilde bağlanacaktır. Kısacası Proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz'ın iki yakasını değil bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır" açıklamalarında bulundu.