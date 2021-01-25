  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu
Gündem

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:28:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu.

Sinop'taki programları kapsamında Türkeli ilçesine gelen Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Türkeli Belediyesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerle görüştü.

İlçede görev yapan karayolları işçileriyle de bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Akşit açıkladı! Batı milli motoru engellemek için bakın ne yapmış
Gündem

Mahmut Akşit açıkladı! Batı milli motoru engellemek için bakın ne yapmış

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit, Batılı ülkelerin milli motor projesini sekteye uğratmak için TEI çalışanl..
İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi
Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ hamlesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden kurulması için "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağ..
‘Maralfalfa Kral otu’ hayvancılığı kurtarır!
Gündem

‘Maralfalfa Kral otu’ hayvancılığı kurtarır!

Tarımsal araştırmalara yönelik çok sayıda kitabı olan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, Akit’e yaptığı açıklamada, rafta yeşil yem tekniği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay