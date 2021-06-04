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Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor
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Ekonomi Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor
Ekonomi

Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:49:00 -
Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor

31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

Bakan bilgin açıklamıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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