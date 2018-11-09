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Bakan açıkladı: Zam yok indirim olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir canlı yayında ABD'nin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılbaşına kadar doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını belirten Dönmez, "Enerji fiyatlarında yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir" dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 10:27
Bakan açıkladı: Zam yok indirim olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Enerji fiyatlarında yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir" dedi. 

Bakan Dönmez'in açıklamasından notlar;

* (ABD'nin İran yaptırımları hakkında) Tek taraflı olarak yaptırım uygulamaya başladı. En önemlileri arasında da enerji yer alıyor. Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin olumsuz etkileneceğini belirtmiştik. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. İran'la 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var. TÜPRAŞ alternatiflere bakıyor. Piyasada akaryakıtla ilgili sıkıntı olmayacak şekilde alternatif arayışlara devam ediyorlar. Sadece İran halkını değil bölge halkını da etkiler. Bu yaptırımların uygulanmayacağını ifade etmiştik. Bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin pozisyonu bellidir. Tek taraflı yaptırım sadece İran halkına değil, bölge halkını etkiler. İran'a baktığınızda yıllık 5 milyon varil üretimi var. Bu dünyaya baktığımızda yüzde 5. Yarısını ihraç ediyor. Türkiye'de bunların arasında.

Arayışlarımıza devam ediyoruz

* Öyle anlıyoruz ki ABD tekrar 6 ay sonra durum değerlendirmesi yapacak. Pozisyonları bu şekilde. Biz her halükarda alternatifsiz kalmamak açısından arayışlarımıza devam ediyoruz. TÜPRAŞ da özel sektör onlar da devam edecek.

* (Fatih Gemisi hakkında): 2 haftadır yaklaşık kamuoyunda da heyecanla karşılandı. Bir milli gemimize lansmanı yaptık. Kendi klasmanında dünyada ilk 5'te. Biraz önce müdürümüzle görüştük. Şu anda 3 bin 585 metre derinliği indi. Sondaj 5 ay içinde tamamlanacak. Havlu atıp gideceğimiz bir alan değil, sonuna kadar zorlayacağız. Buluncaya kadar araştırmaya devam edeceğiz.

* (Doğu Akdeniz hakkında) Bir husus var bizim kimsenin kaynağında gözümüz yok. Kendi çalışmalarımıza kendi alanımızdaki çalışmalarımıza kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz, Fatih gemimiz de sondaj gemisi. Çipras'ın açıklamasını şöyle değerlendirmek mümkün biz öteden beri herkes kendi alanında çalışmalarını yapsın arzusundayız. Gerilimin yükselmesini kimse istemez. Biz kendi alanımızda çalışacağız, onlar da kendi alanlarında çalışsınlar.

Karadeniz'de sondaj faaliyetlerimize devam edeceğiz

* Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın onun haklarının ihlal edildiği bir adımı doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Rum Kesimi'nde böyle bir durum söz konusu.

* (Yeni sondaj gemisi hakkında) İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. Teknik özellikleri Fatih gemimizle aynı. Yılda 2 sondaj kuyusu açabiliyor.

* (Doğalgaz hakkında) Sorunumuz kalmadı. Doğalgaz tarafında depolama kapasitemizi çok ciddi bir şekilde arttırdık. Yüzer enerjileri sisteme dahil ettik bu yüzden sorun yok. 300 milyon metreküpe kadar gaz arzı sağlayacak sisteme sahibiz.

Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok. Depolama kapasitesini artırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğalgazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok.

Zam yok

Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam yok.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:27
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. irana yaptırımlar

YORUM YAZ

  • Fatih Fatih 12 dk önce
    Bu ay elektrik faturaları zamlı geldi bile
  • 1453145327 dk önce
    Dolar düşüşte,her yapılan zammı buna bağlayan fırsatçılar vardı ya,lakin faturalarımız %30-35 yükseldi ve inmiyorda üstelik,halâ da yülseltmek düşünülüyorsa pes yani.
  • Murat AtlamMurat Atlam43 dk önce
    Dolar %30 düştüğüne göre zam yok ne demek %30 indirim neden yapılmıyor. Topyekün indirim sloganıyla herkes %10 yapsın istiyorsunuz Doğalgaz ve Elektriğe gelince yılbaşına kadar zam yokmuş. Seçim de görüşürüz artık sizinle.
Bugünkü Akit

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