Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemleri ile ilgili olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan “Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri – Temel Terimler ve Tanımlar” standardı hazırlanarak yayımlandı.

Standartla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritasını hazırlamış bulunuyoruz. Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor.” dedi.

Paydaşların katılımıyla hazırlandı

Bakan Varank açıklamasında, terimler ve tanımlamalar standardının sektördeki paydaşların katılımı ile hazırlandığını söyledi. Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Varank şunları kaydetti:

"Günlük hayatımızda kullanacağız"

Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek.

Altyapı hazırlıklarını yapıyoruz

Türkiye’nin Otomobili belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. İlk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacak.

"Kapsamlı bir yol haritası hazırladık"

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor.

İyi işleyen piyasa vazgeöilmez husus

Kısa sürede tüm Türkiye’de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasaya sistemine sahip olması vazgeçilmez bir husus. Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından, oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi olması bakımından önemli bir adım.

Ortak dil oluşacak

Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak.