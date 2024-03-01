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Ekonomi Bakan açıkladı! Limit artışına gidildi
Ekonomi

Bakan açıkladı! Limit artışına gidildi

Yeniakit Publisher
2024-03-01 14:42:00 -
Bakan açıkladı! Limit artışına gidildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa Halkbank'tan kullandırılan genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttiklerini açıkladı. Bolat "Yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limiti yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarların bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'tan kullandığı genel işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limiti artışına ilişkin bilgi verdi.

Yeni kredi taleplerine yönelik sağlanan kolaylığa da dikkati çeken Bolat, şu açıklamayı yaptı: "Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun."
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