Bakan açıkladı: İkinci el otomobilde bunu yapan yandı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomotivdeki denetimleri tebdili kıyafetle yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız ve stokçuluk faaliyetine ceza kestiler" dedi.

Gazetecilerle sohbet toplantısında konuşan Bolat, '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırının süresini uzattıklarını, yetkili satıcılar üzerindeki kısıtlamayı bireysel satıcılara da getirdiklerini kaydetti.

Bireysel satışta 3'ü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatan Bolat, "Yaklaşık 4.800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar... Akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi, savunmaları alınıp, cezalar kendilerine gönderilecek. İkinci el satışların 31 Aralık'a kadar sıfır araç fiyatından daha yüksek olamayacağı yasağını da getirdik" dedi.

Sabah'tan Erdem Anılan'ın haberine göre; İlan sitelerinin 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldığını söyleyen Bolat, "Siteler bu ilanları koymak isteyenleri uyaracak, buna uyulmazsa 300 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Türkiye Noterler Birliği'yle de işbirliği sağlandı, 15 Temmuz itibarıyla Noterler de yılda 3'ten fazla bireysel satışı gerçekleştirmeyecekler" dedi.

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Bakan Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk önlemlerine ilişkin olarak da "81 ilde 53 bin firma, 306 bin ürün denetimi yapılmış durumda. 212 milyon lira idari para cezası kesildi" dedi.

KDV'deki 2 puanlık farkı daha yüksek yansıtmak isteyenleri de denetleyeceklerini söyleyen Bolat, "Hal Yasası'yla ilgili çalışmalarımız var.

En önemli şey, tarladaki ürünü fazla bir zayiat olmadan hızlı bir şekilde aracısını da azaltarak hale ya da markete getirip tüketicinin beğenisine sunmak. Üreticilerimizin kooperatifler üzerinden hızlı bir şekilde ürünlerini hale getirmelerini hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.