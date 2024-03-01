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Ekonomi Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!
Ekonomi

Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 17:55:00 -
Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.

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