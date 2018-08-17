Bakan açıkladı: 245 milyon lira hibe sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla toplam 245 milyon TL hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1,274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız" dedi.