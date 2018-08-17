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Bakan açıkladı: 245 milyon lira hibe sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız." dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:19
Bakan açıkladı: 245 milyon lira hibe sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla toplam 245 milyon TL hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1,274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız" dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:19
  1. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

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