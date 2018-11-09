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Bakan açıkladı: 14 milyon ürünün Türkiye girişi engellendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 11:34
Bakan açıkladı: 14 milyon ürünün Türkiye girişi engellendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri gönderdiklerini ve test sonunda 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.

Bakan Pekcan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Bakan, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:34
  1. Hatay
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. pekcan
  4. zeytin dalı sınır kapısı
  5. yeni sınır kapısı

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