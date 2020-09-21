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Gündem Bakan Abdulhamit Gül'den Yunanistan'a çağrı: Gerekli adımların atılacağına inanıyorum
Gündem

Bakan Abdulhamit Gül'den Yunanistan'a çağrı: Gerekli adımların atılacağına inanıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren alçak manşeti nedeniyle Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:46:00 -
Bakan Abdulhamit Gül'den Yunanistan'a çağrı: Gerekli adımların atılacağına inanıyorum

Türkiye ile sahada bir türlü baş edemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan medya üzerinden nefret kusmaya başladı. Yunanistan'da yayınlanan ahlak yoksunu Dimokratia paçavrası manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözde gazetenin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.

Mektubunda Erdoğan'ı hedef alan alçak manşetin "kabul edilemez" olduğunu belirten Bakan Gül, olaydan üzüntü duyduklarını açıkladı. Habercilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan Yunan paçavrasını şiddetle kınadığını aktaran Gül "Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz verilmeden iş birliği içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Gül mektubunda şunları kaydetti:

 

"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

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