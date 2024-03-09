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Gündem Bakalım Olimpiyat Komitesinin maçası yiyecek mi! Avrupa’da ‘İsrail’i Atın’ talebi
Gündem

Bakalım Olimpiyat Komitesinin maçası yiyecek mi! Avrupa’da ‘İsrail’i Atın’ talebi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:26:00 -
Bakalım Olimpiyat Komitesinin maçası yiyecek mi! Avrupa’da ‘İsrail’i Atın’ talebi

Ramazan ayına sayılı günler kala, Avrupa'nın her yerinden halk temsilcileri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Lozan'daki genel merkezinde toplanarak, İsrail'in Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunlarından çıkarılmasını talep etti.

Türkiye'den İngiltere'ye, İsveç'ten Yunanistan'a Avrupa kıtasının en az 15 ülkesinden Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler, İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi.

Yalnızca Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Avrupa'nın dört bir yanından gelen katılımcılar, Siyonist lobinin, yurt dışından gelen baskılara rağmen, çifte standartlardan vazgeçmesi ve soykırım yapan devlete karşı uygun yaptırımları uygulaması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulundu. Katılımcılar, 'Filistin soykırımına ortak olmayın. İsrail'i hemen olimpiyatlardan men edin' çağrısında bulundu. Katılımcılar, İsrail'in Uluslararası Olimpiyat Hareketi içinde tecrit edilmesi yönündeki çağrının sadece Avrupa'da değil, altı kıtanın tamamında iyi niyetli insanlar arasında destek bulacağı umudunu dile getirdiler.

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