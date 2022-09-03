  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakalım bir daha o haltı yiyebilecek misiniz? Bu dayak, aklınızı başınıza getirir
Gündem

Bakalım bir daha o haltı yiyebilecek misiniz? Bu dayak, aklınızı başınıza getirir

Antalya Konyaaltı sahilinde genç kızların görüntülerini gizlice çektikleri fark edilen 3 kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:23:00 -
Bakalım bir daha o haltı yiyebilecek misiniz? Bu dayak, aklınızı başınıza getirir

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.

Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne, ardından da emniyete götürüldü.

Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gercek nedir

görüntüler varsa bence tutklanmalı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23