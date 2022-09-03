Bakalım bir daha o haltı yiyebilecek misiniz? Bu dayak, aklınızı başınıza getirir
Antalya Konyaaltı sahilinde genç kızların görüntülerini gizlice çektikleri fark edilen 3 kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.
DHA'nın haberine göre; kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.
Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne, ardından da emniyete götürüldü.
Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.