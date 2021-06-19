Bak Zübeyde hanım bak, oku Mustafa Kamalak oku! Hasan Karakaya ağabey bugünleri görseydi kahrolurdu

Başörtülü olduğu gerekçesiyle hakarete maruz kalıp duruşmadan kovulan Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi avukat Zübeyde Kamalak büyük bir nankörlüğe imza attı.

CHP yandaşı bir hakim tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle duruşmadan atılan Zübeyde Kamalak, kendisine sahip çıkan ve bu nedenle tazminat cezasına çarptırılan Yeni Akit'i resmen sırtından bıçakladı.

Akit TV'yi susturmaya çalıştı

Yaptığı haberler ve yayınlarla CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını ve beceriksizliğini her fırsatta ortaya koyan Akit TV alenen susturulmaya çalışıldı.

Akit TV'nin hakkında yaptığı haberleri bahane edip dava açan İmamoğlu, geçtiğimiz gün basın özgürlüğünü ayaklar altına alıp kurumumuzu haczettirdi.

Bir yandan "Basın özgürlüğü" nutukları atıp diğer yandan kendisine destek vermeyen basın kuruluşlarını tehdit, baskı ve şantaj yoluyla susturmaya ve sindirmeye çalışan İmamoğlu'nun bu hareketi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyarken Akit TV'ye yapılan söz konusu saldırı kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Akit TV'den alenen intikam almaya çalışan ve aklınca "ben haklıyım" imajı çizmeye çalışan İmamoğlu'nun bu skandal hareketine Zübeyde Kamalak'tan destek geldi.

Zübeyde Kamalak, Akit TV'ye borçlu olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi borcunu ödemek yerine, daha az miktardaki alacağını bahane ederek baskın yaparcasına gönderttiği avukat ve icra memurlarını yer aldığı paylaşımları beğenip paylaştı.

"Yeni Akit'in kapısına kilit vurulsun" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını alıntılayan Zübeyde Kamalak, söz konusu paylaşımları kendi hesabından yayımladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:



Böyle nankörlük görülmedi

Danıştay’ın başörtüsü kararını takmayan CHP zihniyetli hakim Mustafa Karadağ’ın hakaret ettiği Zübeyde Kamalak’ı salondan atmasının ardından Yeni Akit sonuna kadar Kamalak'ın yanında durmuş ve kendisine sahip çıkmıştı

Bu süreçte Zübeyde Kamalak’a yönelik haberleriyle hukuksuz adımlara karşı duran Yeni Akit, hakim Karadağ'ın açtığı davalar nedeniyle CHP sempatizanı isimler tarafından tazminata mahkum edilmişti.

Soruşturma sürecinde, CHP'liler başörtü yasakçısı Mustafa Karadağ’ın yanında durmuş ve Zübeyde Kamalak'ın duruşmadan çıkarılmasının doğru olduğunu savunmuştu. Bunun yanında AK Parti iktidarının hakimleri susturmak için despotluk yaptığı iddia edilmişti.

Hasan Ağabey bugünleri görseydi kahrolordu

Büyük bir nankörlüğe imza atan Zübeyde Kamalak, Yeni Akit'e destek vermek bir yana dursun, kendisi için beden ödeyen başta Merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya olmak üzere Yeni Akit’i adeta sırtından bıçakladı. Zübeyde Kamalak, kendisinin uğradığı haksızlık nedeniyle sanık duruma düşen Hasan Karakaya’yı unutup Akit TV’ye yapılan hukuksuzluğu savundu.

İşte Zübeyde Kamalak nedeniyle Yeni Akit'e açılan o hukuksuz davalar: