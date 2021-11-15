Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, açıklamalarıyla kimlere hizmet ettiği anlaşılamayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine yaptığı sürpriz ziyaretin perde arkasını anlattı. Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Yeneroğlu, “Hukuksuzluğun Sıradanlaşması ve Terör Örgütü Üyeliği” raporunu tüm eski meclis başkanlarına gönderdiğini, Arınç'ın da raporu okuduktan sonra teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Yeneroğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Makamıma gelerek teşekkür etmek ve istişare etmek istediğini söyledi. Ülkenin genel gidişatını konuştuk. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Somut olarak yorumda bulunmadı ancak ülkenin gidişatından endişeli olduğunu, hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim. Bülent Bey de yeni tanıdığım bir kişi değil. Ara sıra da telefonlaşırız."