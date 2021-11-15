  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş
Siyaset

Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hâlâ AK Partili olduğunu iddia eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın ziyaretinin perde arkasını anlattı. Yeneroğlu, Arınç'ın ülkenin gidişatından endişeli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:49:00 - 2021-11-15 10:52:05
Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, açıklamalarıyla kimlere hizmet ettiği anlaşılamayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine yaptığı sürpriz ziyaretin perde arkasını anlattı. Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Yeneroğlu, “Hukuksuzluğun Sıradanlaşması ve Terör Örgütü Üyeliği” raporunu tüm eski meclis başkanlarına gönderdiğini, Arınç'ın da raporu okuduktan sonra teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Yeneroğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Makamıma gelerek teşekkür etmek ve istişare etmek istediğini söyledi. Ülkenin genel gidişatını konuştuk. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Somut olarak yorumda bulunmadı ancak ülkenin gidişatından endişeli olduğunu, hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim. Bülent Bey de yeni tanıdığım bir kişi değil. Ara sıra da telefonlaşırız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Arinç'in oğlu AK Parti de vekil. Bence oğlunu alır gider; chp veya başka bir yere. Demedi demeyin.
  • Yanıtla

123

Peki turkiyenin bu durumu endişeli değilmi? Dolar 10 tl gram altın 600 tl civarında her şeye zam pahalilik. Bu tehlikeyi görmeyerek demek kördür sağırdır. Bunlar körler dünyasında yaşıyorlar. Bunların kalb gözleri kördür.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Müşteriye 'kafana sıkarım' diyen taksi şoförünün akıbeti belli oldu!
Yaşam

Müşteriye 'kafana sıkarım' diyen taksi şoförünün akıbeti belli oldu!

İstanbul Üsküdar'da aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diyerek tehdit eden taksi şoförünün, şoför kartı İBB tarafından süresiz ipta..
Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!
Gündem

Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!

Japon fenomen Yoshi Enomoto'nun dolar paylaşımına kapak gibi cevap veren Muhammed Emin isimli Twitter kullancısı sosyal medyada gündem oldu...
HDP'li vekilden bebek katili Öcalan için skandal çağrı!
Siyaset

HDP'li vekilden bebek katili Öcalan için skandal çağrı!

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP'nin Diyarbakır İl Örgütü’nün 3’üncü Olağanüstü Kongresinde konuşma yapan HDP Ağrı vekili ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay