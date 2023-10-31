Bak sen şu olan işe! FETÖ'nün firari ‘Kozmik Oda kumpasçısı’ Ünal Tatar'ı ABD’de İsrail’e gönderiyor

Yazar Fuat Uğur, İsrail'e iki hava savunma sistemini kuracak ekibin başına Fetullah Gülen'in adamı bilişim uzmanı Ünal Tatar'ın getirildiği yazdı.

FETÖ kumpaslarında TÜBİTAK bilişim uzmanı olarak görev yapan Ünal Tatar, bu kez İsrail-Filistin savaşında sahnede.

2025 yılında ABD'ye kaçan Tatar'ın İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe çökünce ABD tarafından yeni bir savunma sistemi kurması için İsrail'e gönderildiği ortaya çıktı.

Dikkat çeken gelişmeyi yazar Fuat Uğur, tv100'deki köşesinde böyle aktardı: "İşte tam o sırada öğrendik ki ABD tarafından İsrail’e kurulacak olan bu “iki hava savunma sistemi” için gönderilen ekibin başında ÜNAL TATAR isimli bir “Türk” var. Zaten ABD Hava Kuvvetlerinin yeni siber güvenlik yazılımlarını hazırlayan da Ünal Tatar ve ekibi."

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Kozmik odanın açılmasında görev almış

Tatar'ın Kozmik odanın açılmasında görev aldığını belirten Uğur, Tatar'ın buradaki gizli bilgileri 1.5 TB’lık harddiske kopyalayıp ABD’ye ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e gönderdiğini yazdı.

Siber güvenlik dersi veriyor

Halen firari durumda olan Ünal Tatar'ın bugün New York Üniversitesi’nin Albany’deki kampusunda doçent olarak “siber güvenlik” dersi verdiğine değinen yazar, "FETÖ’cü Tatar, ABD Hava Kuvvetleri için siber güvenlik projesi kapsamında 1,5 milyon dolarlık projeye başladı. Yani ABD Hava Kuvvetlerinin yeni siber güvenlik yazılımlarını Tatar ve ekibi hazırlamakta." ifadelerine yer verdi.