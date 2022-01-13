  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bak sen şu konuşana! Yılın büyük bölümünü Londra'da geçiren Koç gençlerden bunu istedi
Gündem

Bak sen şu konuşana! Yılın büyük bölümünü Londra'da geçiren Koç gençlerden bunu istedi

Yılın büyük bir bölümünü Londra'daki evinde geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, yurt dışı hayali kuran gençlere Türkiye'de kalmalarını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:17:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Oyunun kuralları değil, kendisi değişti" temalı Dijital Türkiye Konferansı'nda konuşan KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gençleri, "Türkiye'de kalın." diyerek şaşırttı.

Yılın büyük bir bölümünü Londra'daki evinde geçiren Koç, "Bilhassa vurgulamak isterim ki ülkemizin kısıtlı imkanları ile yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin, giderek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine istikballerini yurt dışında arama gayretinde görmek, beni hem üzüyor hem de endişelendiriyor." dedi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada Mustafa Kemal'in, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü aklımızdan çıkarmadan gençlerimizi anlamak ve kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek icap eder. Kuşkusuz farklı sebepler var. Ben bunların hepsinin çözümünün ulu önder Atatürk'ün çizdiği, hedef gösterdiği 'çağdaş uygarlık' yolunda saklı olduğunu düşünüyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay