Bak sen şu konuşana! Yılın büyük bölümünü Londra'da geçiren Koç gençlerden bunu istedi

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Oyunun kuralları değil, kendisi değişti" temalı Dijital Türkiye Konferansı'nda konuşan KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gençleri, "Türkiye'de kalın." diyerek şaşırttı.

Yılın büyük bir bölümünü Londra'daki evinde geçiren Koç, "Bilhassa vurgulamak isterim ki ülkemizin kısıtlı imkanları ile yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin, giderek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine istikballerini yurt dışında arama gayretinde görmek, beni hem üzüyor hem de endişelendiriyor." dedi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada Mustafa Kemal'in, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü aklımızdan çıkarmadan gençlerimizi anlamak ve kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu neden tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek icap eder. Kuşkusuz farklı sebepler var. Ben bunların hepsinin çözümünün ulu önder Atatürk'ün çizdiği, hedef gösterdiği 'çağdaş uygarlık' yolunda saklı olduğunu düşünüyorum."