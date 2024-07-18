Bak sen şu işe... Trump'a suikast girişimindeki gizem halen çözülemedi!

Trump’a suikast girişiminde bulunan zanlının bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği gizemini koruyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletindeki mitingde kulağından vurulmuştu. Trump’ın arkasındaki izleyicilerden biri ölmüş, ikisi ağır yaralanmıştı. 20 yaşındaki saldırgan Mathew Thomas Crooks öldürülmüştü.

Suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdı, bilgisayarını, evini ve arabasını inceledi.

Saldırganın 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak Trump’a bu saldırıyı neden düzenlediği konusunda hala bir sonuca ulaşılamadı.

Anlamlı hiçbir ipucu bulunamadı

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump’ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkat çekti.

Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar anlamlı hiçbir ipucu bulamadıklarını vurguladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Profiline ilişkin bilgi verildi

Lisede arkadaşları tarafından genellikle av kıyafetine benzer elbiseler giymesi nedeniyle alay edildiği ve zaman zaman zorbalığa uğradığı belirtilen Crooks’un, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalıştığı ancak nişancılığında zayıf olması gerekçesiyle reddedildiği bilgisi paylaşıldı.

Crooks’un liseden sonra gittiği iki yıllık üniversitede mühendislik alanında dereceyle mezun olacak kadar da zeki olduğuna işaret edilerek, siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olduğu ancak 2021’de Demokrat Parti’ye 15 dolar bağışta bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.