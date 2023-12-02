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Yaşam Bak sen şu işe! Sınıf başkanlığına aday olan öğrenci seçim vaadiyle şaşırttı!
Yaşam

Bak sen şu işe! Sınıf başkanlığına aday olan öğrenci seçim vaadiyle şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 18:17:00 -

Erzincan’da ilköğretim öğrencisi sınıf başkanlığına adayken “Valiyi okulumuza getireceğim” sözünü verdi. Başkanlığı kazanınca da Vali Hamza Aydoğdu’nun okula gelmesiyle sözünü yerine getirdi.

Yalnızbağ İbni Sina İlkokulu öğrencisi Mehmet Efe Mutlu, arkadaşlarına “Vali beyi okula davet edeceğim” seçim vaadinde bulunarak sınıf başkanlığına aday oldu. Yapılan seçimler sonucu başkan oldu. Bunun üzerine Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen bir etkinlik sonrası Vali Hamza Aydoğdu’ya ulaşarak seçim vaadini söyledi ve kendisini okula davet etti.
Sınıf başkanı seçilen Mehmet Efe Mutlu’nun davetine icabet eden Vali Aydoğdu, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

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