0553 313 94 23

Bahtiyar seçim çalışmalarına Bozkurt’ta devam etti

Millet İttifakı’nın İYİ Parti’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
Bahtiyar seçim çalışmalarına Bozkurt’ta devam etti

Millet İttifakı’nın İYİ Parti’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Bahtiyar burada yaptığı konuşmada, Denizli’de yaşayan tüm vatandaşların üretim yaparak kazanacağı, mutlu huzurlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir şehir olması için çalışacaklarını kaydetti.


İlçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Bahtiyar, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik’in seçim bürosu açılışına katıldı, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Bozkurt’ta ‘Millet İttifakı’ seçim bürosu açılışında konuşan Bahtiyar, “Denizli’nin önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapı ve üst yapı gibi basit projelerle değil, Denizli’de yaşayan tüm vatandaşların üretim yaparak kazanacağı, mutlu huzurlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir hale gelmesini istiyoruz” dedi.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir güç olduğunu ve bu gücü yönetenlerin artık yeni ufuklarının olmadığını kaydeden Bahtiyar, “Üretim için Denizli’mizde köklü bir değişimin temellerini 31 Mart’ta atacağız” ifadesini kullandı.



“Hambat Ovası’nın kalkınmasını sağlayacağız”


Bahtiyar buranın ardından İnceler Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.Yerli tohumculuk ve fidancılığın öneminden bahseden Bahtiyar, “Yerli tohum bankaları ve fidan dağıtımları yaparak üreticimizin özellikle Hambat Ovası’nın kalkınmasını sağlayacak projelerimiz hazır, bunlar sizlere hayal gelmesin dibimizdeki Aydın bunu yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her zaman yanında olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.


Bahtiyar’a ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parkinson hastasının yatak talebi anında karşılandı
    1. Parkinson hastasının yatak talebi..
    2. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    3. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    4. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    5. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    6. STK’lardan Venezuela’ya destek
    7. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    8. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    9. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    10. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    11. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    12. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    13. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    14. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    15. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    16. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    17. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    18. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    19. Süper Lig'de 24. haftanın maç programı
    20. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor