Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, `` Filistin halkı için gerçekten barış, onur ve ekonomik fırsatlar yaratmak istiyorsanız, acımasız İsrail işgalini ve topraklarımızı ve kaynaklarımızı çalmasını durdurun '' dedi. Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından. Normalleşme Filistin sorununa bir çözüm sağlamıyor. Çözüm, önce Filistin sorununun çözülmesini, ardından normalleşmeyi içeren Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasıyla elde ediliyor. Arapları İsrail ile normalleşmeye zorlamak barış ve onur getirmeyecektir. "dedi.

Filistin Ulusal İnisiyatif Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın Filistin halkını arkadan bıçaklamak olduğunu söyledi.

Anlaşmayı "yüzyılın anlaşmasına dahil edildi" olarak nitelendiren Bergusi, "Bu bir barış anlaşması değil, İsrail'in ırkçı yöneticilerine bir teslimiyettir" dedi.

Yemen'den Mesaj "Filistin'in Yanındayız"

Yemen hükümeti, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere devredilemez haklarına sahip olana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında." Dedi. i

Hadrami, Arap Barış Girişimi'ne göre Filistinlilerin hakları iade edilinceye kadar İsrail ile normalleşme olmayacağını hatırlattı.

Bu arada Husi'ye ait El Mesira kanalındaki siyasi bürodan yapılan bir açıklama, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasını kınadı.

Açıklamada, "Normalleşme sürecine dahil olan rejimler halklarını temsil etmiyor ve bir gün ihanetin bedelini ağır ödeyecekler." Denildi.

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Abu Trika, İsrail ile normalleşmenin ihanet olduğunu belirtti.

Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından Trika sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabetin dibe değil zirveye ulaşması normaldir. İsrail ile normalleşme ihanettir.." ifadeleri kullandı.

Sisi'den normalleşmeye övgü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Twitter hesabından anlaşmayı "bölgede istikrar ve barış yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

"ABD, Bahreyn ve İsrail'in Manama ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda yaptığı üçlü açıklamayı büyük bir ilgiyle izledim." dedi.

"Ortadoğu'da istikrar ve barışa yönelik bu adım, Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm için değerlidir. Bu tarihi adımı atan herkese teşekkür ederim."

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra bir başka Körfez ülkesi olan Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Mısır, Ürdün ve BAE'den sonra Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesidir.

Bahreyn Vifak Ulusal Derneği'nden normalleşme anlaşmasına tepki

Bahreyn'in en büyük muhalefet kanadı olan Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapma meşruiyetine sahip olmadığını açıkladı.

Derneğin Twitter hesabında, "Bahreyn rejimi Siyonistlerle anlaşma yapma meşruiyetine sahip değil. İşgalci Siyonist oluşum da yasa dışı." Dedi.

"Manama ile Tel Aviv arasındaki anlaşma İslam ve Arapçılığa ihanettir" başlıklı açıklamada, söz konusu anlaşmanın İslami, Arabi ve ulusal mutabakattan ayrılmak anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşması yapmaya hiçbir meşruiyeti yoktur. Bahreyn halkı, tüm siyasi, sosyal, dini ve entelektüel unsurlarıyla Filistin'e bağlılıklarında birleşmişlerdir. Siyonist varoluşu tamamen reddederler ve Filistin'in yanında yer alırlar. Normalleşme, açıkça Bahreyn halkının iradesine karşı. Filistin. " İşgalini reddetme konusundaki temel inancına bir darbe ve terörist siyonizme tam olarak uymak anlamına geliyor. "

"Bahreyn ve BAE'nin normalleşmesi, yüzyılın anlaşmasının resmi kabulüdür"

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, resmi Filistin televizyonuna yaptığı konuşmada ABD'nin Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşmeyi duyurmasıyla ilgili yorum yaptı.

Ureykat, "Bahreyn ve BAE'nin normalleşmesi, yüzyılın anlaşmasının resmi olarak kabulüdür" dedi.

"Bu, Filistin davasına ve Filistin'in sırtına bir zehirli hançer saplamak anlamına gelir." Diyen Ureykat, Bahreyn Krallığı'nın bunu yapmaya hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.