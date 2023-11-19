Bahreyn'den skandal Hamas açıklaması!
Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Salman bin Hamad el-Halife, Hamas'ı çirkin sözlerle hedefe koydu.
Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen Manama Diyalog Forumu 2023'ün açılışında konuşan Salman bin Hamad el-Halife, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarını değerlendirdi.
Bahreyn Haber Ajansı'nın (BNA) haberine göre, Salman bin Hamad el-Halife, terör devleti ile mücahidleri aynı kefeye koyarak, “Masum sivilleri öldüren Hamas ve İsrail'i kınıyorum. Sivillerin ve masumların yanındayım” dedi.
Bahreyn Veliaht Prensi, açıklamasında, “İki devletli çözümün tamamlanması dışında gerçek bir çözüm ve güvenlik sağlanamaz” ifadelerini kullandı.
Bahyren Veliaht Prensi Salman, Gazze'deki direnişi terör olarak değerlendirdiği açıklamasında, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınadıktan sonra, “Öte yandan Gazze'den İsrail'e yönelik terör saldırıları da olmalı” şeklinde konuştu.