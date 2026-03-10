Bahreyn'den açıklama: İran'ın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

Orta Doğu’da 10 gündür süregelen çatışmaların boyutu genişleyerek Bahreyn’e ulaştı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’ın başkent Manama’daki sivil yerleşim bölgesinde bulunan bir binayı hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFTE

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, bölgedeki dengeleri tamamen sarstı. Müzakerelerin devam ettiği bir sırada başlayan bu saldırılar üzerine İran; bünyesinde ABD üslerini barındıran Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki stratejik noktaları misilleme hedefleri arasına aldığını açıklamıştı.

AĞIR CAN KAYBI VE YIKIM

Savaşın başladığı günden bu yana İran tarafında kayıplar giderek artıyor. İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu toplam bin 332 kişi yaşamını yitirdi. Tahran yönetiminin bu ağır kayıplara karşılık, bölgedeki müttefik ülkelerin sivil alanlarını hedef alan saldırılara yönelmesi, krizin bölgesel bir insani felakete dönüşme riskini artırıyor.