  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı Yapay zeka devinden Trump'a dev başkaldırı! Anthropic'ten Pentagon'a çifte dava ABD ordusunda kayıplar artıyor! İran saldırısında ölen asker sayısı 7'ye yükseldi Trump'tan İran'ın yeni dini lideri hakkında ilk açıklama! İran dünyaya kötü haberi duyurdu Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'dan dünyaya rest! Türkiye yangının dışında kalacak
Dünya Bahreyn'den açıklama: İran'ın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
Dünya

Bahreyn'den açıklama: İran'ın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahreyn'den açıklama: İran'ın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İran’ın başkent Manama’da sivil bir yerleşim alanını hedef aldığı saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırının doğrudan sivil bir binayı hedef aldığını duyurdu.

Orta Doğu’da 10 gündür süregelen çatışmaların boyutu genişleyerek Bahreyn’e ulaştı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’ın başkent Manama’daki sivil yerleşim bölgesinde bulunan bir binayı hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFTE

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, bölgedeki dengeleri tamamen sarstı. Müzakerelerin devam ettiği bir sırada başlayan bu saldırılar üzerine İran; bünyesinde ABD üslerini barındıran Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki stratejik noktaları misilleme hedefleri arasına aldığını açıklamıştı.

AĞIR CAN KAYBI VE YIKIM

Savaşın başladığı günden bu yana İran tarafında kayıplar giderek artıyor. İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu toplam bin 332 kişi yaşamını yitirdi. Tahran yönetiminin bu ağır kayıplara karşılık, bölgedeki müttefik ülkelerin sivil alanlarını hedef alan saldırılara yönelmesi, krizin bölgesel bir insani felakete dönüşme riskini artırıyor.

ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor!
ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor!

Gündem

ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor!

Bahreyn sokaklarında sevinç gösterileri! ABD üssünün vurulması kutlandı
Bahreyn sokaklarında sevinç gösterileri! ABD üssünün vurulması kutlandı

Gündem

Bahreyn sokaklarında sevinç gösterileri! ABD üssünün vurulması kutlandı

İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler
İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler

Gündem

İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn'de sokağa çıkma kısıtlaması: Cadde ve meydanlarda toplanma yasaklandı
Bahreyn'de sokağa çıkma kısıtlaması: Cadde ve meydanlarda toplanma yasaklandı

Dünya

Bahreyn'de sokağa çıkma kısıtlaması: Cadde ve meydanlarda toplanma yasaklandı

Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik
Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik

Dünya

Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23